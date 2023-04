Adani: "Per la Roma più facile arrivare in Champions tramite il campionato, in Europa League è favorita la Juve. Dybala è imprescindibile"

GASPORT - L'ex difensore e oggi opinionista televisivo Lele Adani è stato intervistato dalla Rosea sulla volata per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Queste le sue parole:

Cominciamo dalla Lazio: dovesse sbancare San Siro rafforzerebbe di molto la sua candidatura a chiudere tra le prime quattro?

«Senz'altro. Aggiungerei che se la squadra di Sarri dovesse vincere con l'Inter, quasi potrebbe non prestare occhio al risultato delle altre. Riporterebbe i nerazzurri a dieci punti di distanza, dove erano prima del capitombolo col Torino, e, al di là di come sarà andata a finire Roma-Milan il giorno prima, avrebbe guadagnato terreno sulla quinta e sulla sesta».

[...]

Alle spalle della Lazio c'è la Juventus.

«Insieme all'Inter, la squadra più attrezzata e forte dell'intera Serie A. Per calendario e valore della rosa, è l'unica su cui mi sbilancerei dicendo che centrerà un posto nelle prime 4. Anche se, ovviamente, resta l'incertezza sul fronte giustizia sportiva e Uefa».

[...]

E veniamo al Milan...

«Io credo che il calendario peggiore ce l'abbia l'Inter, ma subito dopo ci sono i rossoneri, che dovranno giocare ancora con Roma, Lazio e Juve. Il Milan, proprio come i cugini, ha buttato via tanti punti e ora si trova in una situazione complicata, perché ovviamente tra poco la testa andrà inevitabilmente all'Euroderby di Champions».

[...]

Anche la Roma, così come la Juve, ha davanti una semifinale europea.

«Io credo che per i giallorossi la via della Champions sia più larga in Serie A che in Europa League. In coppa la Juve è ora la grande favorita, anche se Mourinho è l'allenatore delle 12 semifinali nelle competizioni internazionali e merita rispetto».

La sconfitta di Bergamo rischia di privare Mou di Dybala: la situazione infortuni è preoccupante?

«Dybala è l'unico elemento imprescindibile per la corsa della Roma. Senza di lui, tutto si complicherebbe. Mourinho ha costruito una squadra di "guerrieri" disposti a dare tutto per il loro allenatore, ma l'argentino è il vero uomo di qualità della squadra».

[...]

Chiude il lotto di chi spera in un posto in Champions l'Atalanta: è davvero tornata in corsa dopo il 3-1 alla Roma?

«Sì, soprattutto se Zapata confermerà la crescita vista lunedì sera. La Dea, quando fisicamente sta bene, può vincere sempre. Anche fare sette su sette da qui alla fine. La rimonta sarà complicata, ma con Gasperini mai dire mai».