Abraham-Tomori: fratelli al Chelsea, ora rivali in area

Da piccoli giocavano insieme, sognavano anche insieme e chissà quante altre cose avranno fatto uno accanto all'altro. Abraham e Tomori stasera si ritroveranno ancora una volta in campo, stavolta però da rivali, sempre che poi il centravanti inglese riesca a convincere Mourinho a dargli una maglia da titolare. Per i due inglesi sarà una sfida particolare, la sesta che li metterà uno di fronte all'altro.

Tammy e Fik sono cresciuti insieme nel Chelsea, dove sono entrati giovanissimi, all'età di sette anni. Ed insieme hanno fatto poi tutto il percorso delle giovanili, vincendo per due volte la Youth League, prima di esordire in Premier quasi in contemporanea (era il 2016, Abraham giocò ad Anfield con il Liverpool, Tomori quattro giorni dopo a Stamford Bridge con il Leicester).

«Conosco Tammy come il palmo della mia mano - ha detto tempo fa Tomori - Per me lui è come un fratello». Anche quando si sono affrontati in campo, da avversari: la prima volta fu nel 2017 in Brighton-Bristol, l'ultima 1'8 gennaio scorso, a San Siro, quando la Roma riuscì a pareggiare (2-2) proprio in extremis con uno dei pochi gol stagionali di Tammy.

Ma poi Abraham e Tomori continuano a vedersi ed a sentirsi quasi ogni giorno. A volte con una telefonata, altre con un messaggino. «Quando ho saputo che poteva venire in Italia, gli ho consigliato subito di farlo», ha detto ancora Tomori. E il rapporto è così saldo che spesso i due fanno le vacanze insieme.

(Gasport)