Abraham, quel gol che vale e la gioia dimezzata

Due gol consecutivi all'Olimpico non li segnava da più di un anno. Basterebbe questo per dire come i segnali di risveglio di Tammy Abraham siano reali, con il gol di ieri che ha fatto seguito a quello siglato due settimane fa contro l'Udinese.

Non fosse però che poi è spuntato in extremis Saelemaekers a placare la sua gioia. Quella giocata con cui Abraham ha fatto secco Maignan quando tutto sembrava già finito poteva valere per la Roma un bel pezzetto di Champions. «Meritavamo di più in questa gara, ma continuiamo a crescere», ha detto Abraham.

Il Milan si è confermato una delle sue vittime preferite, visto che con quello di ieri sono tre i gol ai rossoneri in quattro partite (meglio solo contro l'Empoli, con 4 gol). Da qui alla fine della stagione ci sono ancora almeno altre 8 partite (che possono diventare anche 9 in caso di finale di Europa League) per colorare la stagione di tinte più vive. Tammy lo sa e adesso punta a tenere per mano la Roma a Monza mercoledì.

(Gasport)