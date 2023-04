A Torino parte il tour giallorosso: quattro partite in 12 giorni

Il momento della verità è arrivato. Quattro partite in dodici giorni che daranno il volto, forse definitivo, alla stagione romanista. Si partirà oggi con Torino-Roma e poi si penserà al Feyenoord. Per il match odierno Mourinho schiererà la formazione migliore: difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, sulle fasce spazio a Zalewski a destra e uno tra Spinazzola (in vantaggio) ed El Shaarawy a sinistra. A centrocampo spazio a Cristante e Wijnaldum, con Dybala e Pellegrini sulla trequarti a sostegno di Belotti, favorito su Abraham.

(La Repubblica)