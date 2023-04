A braccetto con la Sud: la lunga notte del "nuovo" Pellegrini

Tutto era già finito prima ancora che tutto cominciasse. Gli era bastato, entrando in campo, guardare verso destra, dall'altra parte del cuore, per sentirsi a casa. [...] Così gli è bastato semplicemente cominciare per ricominciare. Come se nulla fosse accaduto, anche se tanto era accaduto.

Ma in una famiglia, si sa, si tende a non dar troppo peso alle cose brutte; si cerca di guardare avanti anche se qualcuno ha sbagliato qualcosa. E allora quello che è accaduto durante e dopo è stato soltanto il frutto del prima. [...] Perché la realtà e la vita, non un post sui social. Conta metterci la faccia, non un nickname fasullo.

E la Sud, l'altra sera contro l'Udinese, ci ha messo migliaia di facce per testimoniare la propria posizione: noi siamo con te. Lorenzo, figlio e fratello della Sud, ha incassato quella botta d'amore ed è ripartito. Più leggero; o forse, più pe(n)sante. [...]

Sta di fatto che dopo aver giocato la partita più brutta della stagione, a Rotterdam, domenica sera all'Olimpico Pellegrini ha giocato la partita più bella dell'anno. E nulla può essere (stato) casuale. [...]

Solo che adesso c'è da recuperare il tempo e l'occasione perduta; c'è da andare di nuovo in campo. [...] Eliminare il Feyenoord è complicato, non impossibile. E per centrare l'obiettivo ci sarà bisogno del contributo ingombrante di chi ha le qualità per lasciare il segno.

Il «nuovo» Pellegrini, quello (ri)nato dopo lo striscione carico di «romanismo» della Sud, ha tutto per indirizzare la Storia. È una questione di testa, oltre che di gambe. Avete presente la faccia del capitano dopo il calcio di rigore sbagliato a Rotterdam? Rabbia, delusione e dolore sul suo volto. Bene, adesso mettetela a confronto con quella di Lorenzo dopo aver segnato il gol all'Udinese. Notata la clamorosa differenza? C'è un mondo, in mezzo. [...] Le gambe erano le stesse, per intenderci. [...] Un miracolo? Macché. La risposta sta in quello sguardo verso la Sud, entrando in campo. [...]

L'Olimpico stasera sarà ancora dalla parte di Lollo, dalla parte della Roma. [...] La Roma è obbligata a vincere, e a vincere bene, per non mollare l'Europa: Pellegrini, il capitano, è chiamato a dare l'esempio. [...] Sbagliare un calcio di rigore è un errore, ma non può (non deve) essere una condanna per nessuno. Roma compresa.

(Mimmo Ferretti - Corsera)