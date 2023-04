A Bergamo per staccare il Milan. Dubbio Dybala, è pronto Abraham

Non c’è tre senza quattro. Come non c’è Europa senza Champions League. Detti riadattati e licenze poetiche che poco hanno a che a fare con la letteratura e molto più con la realtà di una Roma euforica e pronta a continuare il suo cammino anche in Campionato.Questa sera alle 20:45 sfiderà un’Atalanta troppo claudicante per essere diretta concorrente per l’Europa. (...) Giallorossi senza due pilastri come Wijnaldum e Smalling che Mourinho riavrà a disposizione per l’Europa League. Un problema non da poco, soprattutto l’assenza dell’inglese che in questa stagione è mancato (per squalifica) una sola volta. Per un mese servirà un nuovo equilibrio difensivo formato da Mancini, Ibanez e Llorente, quello che stasera inizierà la sostituzione di Smalling. A centrocampo si va verso la conferma della linea maginot formata da Cristante e Matic con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Il dubbio più grande rimane Paulo Dybala. Dopo lo sforzo in Europa League durato quasi un’ora, il portoghese da adesso in poi dovrà gestire forma e fisico dell’argentino. (...) Possibile turno di riposo almeno inizialmente con l’Atalanta, con El Shaarawy titolare, per averlo al 100% nello scontro diretto con il Milan. Accanto a lui giocherà capitan Pellegrini e davanti ancora un cambio rispetto al Feyenoord con Abraham favorito su Belotti. (...)

(La Repubblica)