Wijnaldum, Mou può utilizzarlo pure come trequartista

L’ottovolante è lì, in attesa di iniziare un nuovo giro. E lui è pronto a salirci su, per roteare e fare le acrobazie a cui si sta pian piano riabituando. Georginio Wijnaldum, infatti, oggi giocherà la sua ottava partita da quando è tornato a disposizione di José Mourinho. [...] Ieri Gini ha ovviamente lavorato con il gruppo, per preparare una partita che può portare la Roma ancora più su. [...] Oggi Wijnaldum dovrebbe partire in mediana al fianco di Matic, ma se Mou dovesse decidere di far riposare dal via Dybala c’è anche la possibilità che possa giocare più alto, da trequartista, esattamente come ha fatto per gran parte della partita contro la Juventus. Questo anche a testimonianza di come e quanto possa pesare in campo l’olandese, che con la sua energia e la sua qualità può davvero cambiare le carte in tavola in mezzo al campo, ma anche sulla trequarti. [...] Adesso si tratta di fare l’ultimo step, attaccare lo spazio e rendersi pericoloso davanti. Cosa che potrebbe succedere già oggi, con il Sassuolo.

(gasport)