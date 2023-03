Volo Lazio: è seconda. Sarri vince un altro derby. La Roma in 10 non ha scampo

[...] Un derby d’altri tempi che la Lazio poteva chiudere prima della fine e la Roma ha rischiato di riequilibrare in un finale fuori controllo, un derby in cui si è visto di meno il gioco, soprattutto degli sconfitti. La tensione ha preso il sopravvento. La Lazio s’è vista a strappi, spesso è andata a sbattere contro il muro giallorosso, ha giocato meglio e meritato ma in superiorità numerica poteva fare di più. La Roma a lungo s’è arroccata dietro, ma quando ha ribaltato il baricentro ed è andata all’attacco ha messo paura alla Lazio e s’è resa conto d’aver perso tempo. Per la Lazio due derby su due in stagione, il secondo posto, la zona Champions League consolidata, mentre la Roma raccoglie la seconda sconfitta consecutiva e quinto posto.



Il primo assist vincente per la Lazio arriva però da un romanista, Ibañez, che riesce a farsi ammonire due volte in 32’ ed è il terzo derby nel quale combina un guaio. Nella ripresa la rete di Zaccagni, che si libera di Zalewski. Con gli ingressi di Matic, Abraham, El Shaarawy e Solbakken la Roma ci mette orgoglio, pressing e profondità, trovando il pareggio annullato per fuorigioco. La Lazio trema nel recupero ma porta a casa il derby, prima del parapiglia dopo il 90’ con Marusic e Cristante espulsi. (Gasport)