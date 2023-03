Vitamina Dybala: si ricarica in Argentina e la Roma si sente forte

Sembra quasi di essere tornati all’inizio di questo 2023, quando la Roma stava preparando la partita con il Bologna e José Mourinho al telefono fu assai sincero con Paulo Dybala: "Senza di te non penso che riusciremo mai a vincere questa partita", chiedendogli di tagliarsi qualche giorno di ferie dopo la sbornia del trionfo Mondiale. Ecco, Dybala da oggi si riaffaccerà a Trigoria, dopo un’altra sbornia, quella della festa Mundial che l'Albiceleste ha vissuto in patria, prima contro Panama e poi con Curacao (vittorie rispettivamente per 2-0 e 7-0). E anche stavolta Mou lo aspetta quasi come il Messia, considerando anche la situazione di crisi con cui dovrà affrontare domenica prossima la Sampdoria. (...) Questa volta la trasvolata in Argentina lo ha riportato a mille dandogli energie, forza mentale, gioia. E ricaricandolo a dovere, lui che aveva finito con girare un po’ a vuoto nelle ultime partite. (...) La nazionale è stata la vitamina giusta per riprendersi e tornare brillante come prima. E a lui si affiderà Mou per costruire la Roma in grado di battere la Sampdoria. (...)

(gasport)