La recente Roma di Mourinho difende bene perché sa farlo e questo dipende dalla squadra, non dalle prestazioni dei singoli. Nel 2023 i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata nove volte su 15 partite tra campionato e coppe, con un significativo 8 su 9 all'Olimpico. Questa è la prova che il concetto di bel gioco può essere applicato anche alla fase difensiva e non solamente a quella offensiva. La Roma non fa né catenaccio né difesa a oltranza, ma si difende e riparte.

(corsera)