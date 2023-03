Viminale: no ai tifosi Feyenoord

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Viminale, secondo quanto riportato dall'Ansa nella giornata di ieri, è orientato a vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League del 20 aprile all'Olimpico tra Roma e Feyenoord. La sconfitta a Tirana dello scorso maggio ha segnato gli ultras olandesi, che dopo il sorteggio avevano già minacciato sui social di creare scompiglio nella capitale, ricordando gli avvenimenti del 2015, quando venne deturpato il centro storico e distrutta la fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna. Visti i precedenti - nel quale rientrano anche gli scontri di Tirana - il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri aveva espresso le sue perplessità riguardo l'arrivo degli hooligans in città, chiedendo al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi di valutare delle misure di controllo severe o addirittura il divieto della trasferta. L'idea paventata dal Viminale andrebbe contro la linea politica della UEFA. L'organo sportivo, in vista anche della candidatura dell'Italia per gli Europei del 2032, era infatti orientato a consentire la vendita dei biglietti ai supporter olandesi, realizzando tuttavia una serie di controlli serrati e delle zone riservate esclusivamente agli ospiti. La decisione definitiva dovrebbe arrivare tra oggi e domani, con le autorità olandesi che potrebbero, in caso di trasferta vietata, come nel caso del precedente di Napoli, precludere di conseguenza l'arrivo dei circa 2500 giallorossi pronti a seguire la squadra per la gara d'andata al De Kuip in programma il prossimo 13 aprile.