Via alle indagini sui cori beceri all'Olimpico

La Procura Figc va a fondo sul caso Mourinho-Serra, segnala i "soliti" cori cantati dai tifosi contro Pessotto e un altro episodio curioso avvenuto durante Roma-Juventus. Venerdì scorso dall'ufficio del procuratore federale Chiné è partita la richiesta ufficiale all’Aia delle registrazioni audio relative alle comunicazioni tra l'arbitro Piccinini e il quarto uomo Serra nel corso della gara dei giallorossi a Cremona. La Procura vuole capire cosa si siano detti i due direttori di gara nei momenti che hanno portato all'espulsione di Mourinho.

Intanto gli ispettori federali presenti all'Olimpico domenica sera hanno scritto nel loro rapporto che, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, i tifosi presenti in Curva Sud hanno intonato per tre volte il coro "Pessotto buttati di sotto". Nessuna annotazione, invece, riguardo agli insulti di matrice razzista rivolti a Kostic (“sei uno zingaro"). Infine, gli 007 della Figc hanno segnalato che prima dell'inizio del secondo tempo un ragazzo ha scavalcato le vetrate della tribuna autorità per raggiungere Chiesa e scattarsi un selfie insieme a lui.

(Tuttosport)