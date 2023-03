Under 21: Bove titolare contro la Serbia

IL TEMPO - L'Under 21 di Nicolato affronta oggi la Serbia in amichevole a Backa Tapola (ore 18 solo diretta streaming). «Non ci sarà niente di aggiuntivo e le cose che dirò ai ragazzi saranno sempre le stesse ovvero di essere molto esigenti con sé stessi. È la prima cosa che bisogna avere indipendentemente da chi affrontiamo, dal valore e dal risultato della partita». È un Paolo Nicolato molto deciso, determinato e assolutamente grintoso quello che si approccia alla prima delle due amichevoli che vedranno la sua Italia Under 21 scendere in campo nel giro di quattro giorni, prima contro la Serbia, e poi lunedì a Reggio Calabria contro l'Ucraina, test fondamentali per capire il termometro degli azzurrini in avvicinamento all'Europeo di categoria in programma dal 21 giugno. «Pretendo molto dai miei giocatori. Loro sanno che voglio che si dia il massimo e anche di più, andando oltre le nostre abitudini, la nostra zona di comfort, il mettersi in discussione e cercare di esprimersi sempre al meglio, al di là di chi affronteremo» ha aggiunto Nicolato. Questa la probabile formazione azzurra: Caprile; Bellanova, Okoli, Pirola, Udogie; Fagio-li, Ricci, Bove; Cancellieri, Colombo, Baldanzi.