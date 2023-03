Una Roma da Champions: Mancini affonda la Juventus

Una notte di dolce passione: una Roma grande, tosta, intensa e vincente. Il contrario di quella sciatta vista a Cremona. Ci voleva "la prestazione" per battere una signora Juve, arrivata da queste parti con una classifica penalizzante ma con le idee ben chiare e con la forza di chi virtualmente è seconda. (...) La Roma ha fatto qualcosa di più: l'ha decisa Gianluca Mancini, che sente questo genere di partite, da vivere tutte d'un fiato. La squadra di Mou ha lottato e anche sofferto, la Juve non è stata a guardare, ha sbattuto tre volte sul palo. E' stata una que stione di centimetri, come era una volta. L'episodio ha fatto la differenza. (...) La classifica torna a sorridere: giallorossi saltano in avanti, a 47, come il Milan. E la corsa continua. Mourinho prova a stupire il suo collega e amico Allegri, con una guardiolata: fuori Abraham e dentro Wijnaldum finto centravanti, andando a comporre un tridente leggero, con Dybala e Pellegrini.

(Il Messaggero)