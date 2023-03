Ultrà, domenica di fuoco: piano per le stazioni sicure

Capitale blindata per il derby, mentre il ministro Piantedosi rafforza il piano sicurezza per le stazioni. Mille agenti saranno schierati oggi in tutta l'area attorno allo stadio Olimpico, dove alle 18 si gioca Lazio-Roma. Si temono infiltrazioni esterne, sono stati notati i polacchi del Wisla Cracovia, dati come vicini ai laziali; alcuni recenti episodi, come il furto dello striscione dei Fedayn da parte dei serbi della Stella Rossa, mostrano che la tensione è alta. Il livello di allarme per il derby è il 4, il massimo.

Ma per comprendere perché nei giorni scorsi l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive abbia chiesto grande attenzione a questa domenica di calcio bisogna puntare lo sguardo anche a Torino, dove i granata alle 15 giocano contro il Napoli. Dal capoluogo campano si sposteranno in 10mila. Si tratta della prima trasferta consentita da quando l'8 gennaio vi furono gli scontri tra napoletani e romanisti all'autogrill di Badia al Pino est, sull'autostrada del Sole. Il Viminale ha ordinato di vigilare su tutte le aree di servizio lungo l'Al, per evitare nuovi episodi di questo tipo, tenendo anche conto che la Roma gioca alle 18 e dunque un nuovo folle appuntamento all'autogrill tra frange estreme non può essere escluso a priori.

Infine, tornando a Roma, sta lampeggiando la spia rossa di allarme per Roma-Feyenoord, partita di ritorno dei quarti di Europa League, estremamente a rischio dopo il precedente del 2015 caratterizzato dal danneggiamento della Barcaccia, in piazza di Spagna, da parte degli hooligans arrivati da Rotterdam. Sarà vietata la trasferta ai sostenitori del Feyenoord come chiesto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri? Sì. Di ufficiale non c'è nulla perché vanno attese le riunioni dell'Osservatorio e del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Ma da prefetto di Roma, l'attuale ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, già nel settembre del 2022 vietò la trasferta nella Capitale dei tifosi del Feyenoord in occasione della partita con la Lazio di Europa League. Da ministro farà lo stesso.

Lo stop alla vendita dei biglietti dovrebbe scoraggiare la trasferta. leri Kees Lau, presidente dell'Associazione dei tifosi del Feyenoord, di fronte alla richiesta del sindaco di Roma di bloccare la trasferta, ha reagito con una provocazione: «Giochiamo in campo neutro, in Germania o in Svizzera. Noi continuiamo a preparare la trasferta».

(Il Messaggero)