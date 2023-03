Ultimo treno per l'Europa, Mou rilancia Abraham

Se c'è un avversario in grado di "svegliare" Abraham è proprio la Juventus. Il centravanti inglese infatti ha praticamente sempre segnato contro i bianconeri e oggi proverà a ripetersi in una sfida decisiva in chiave Champions. La ferita alla palpebra sinistra è completamente guarita e il bomber non vede l'ora di tornare a esultare a un mese di distanza dall'ultima volta. Quello odierno sarà un match speciale anche per Spinazzola, che affronterà la sua ex squadra. L'esterno è in un ottimo periodo di forma e le sue cavalcate sembrano ricordare quelle dell'Europeo. Stasera quindi insegue (come Dybala) la rivincita sul club che decise di non puntare su di lui.

(corsera)