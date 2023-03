Ultima chiamata

IL TEMPO (L. PES) - Il primo anno, soprattutto per un attaccante, solitamente è quello dell'ambientamento, con l'esplosione che arriva alla stagione successiva in un nuovo campionato. Ma per Abraham, da quando è a Roma, sembra successo esattamente il contrario. L'amore subito scoppiato con il pubblico, le corse a perdifiato dietro agli avversari, i gol (dopo i tanti legni colpiti) che dall'autunno scorso in poi sono cominciati ad arrivare, in un matrimonio perfetto tra il ragazzo della fredda e piovosa Londra e i calorosi e passionali tifosi giallorossi. Ma in questa stagione le cose sembrano andare diversamente.

Un gol a Torino in casa della Juve ad inizio stagione, che sembrava il preludio per una seconda stagione trionfale, poi i mesi più bui fino alla ripresa di gennaio e al nuovo digiuno. L'ex Chelsea, infatti, non segna in campionato da più di un mese, precisamente da Roma-Empoli del 4 febbraio. Ed è reduce da una pessima prestazione contro il Sassuolo, dopo alcune settimane complicate dal problema all'occhio.

Ma, in generale, sono i numeri complessivi a spaventare. Se confrontati a quelli dello scorso anno i dati dell'inglese sono terribilmente negativi. Sei gol in campionato più uno in Europa fino ad oggi, nelle complessive 36 partite disputate in stagione (Coppa Italia compresa). Furono 17 le reti siglate nel campionato 2021-22 in 37 presenze, ai quali vanno sommati i 9 in Conference League e quello in Coppa Italia con il Lecce, per un totale di 27 marcature. Un bottino importante per un ragazzo proveniente dalla Premier, alla prima esperienza lontano da casa.

Tammy di tempo ne ha ancora per ribaltare le statistiche, ma è proprio il paragone con l'andamento del suo contributo realizzativo che condanna, al momento, la sua stagione. Abraham, infatti, raggiunse quota 6 reti il 18 dicembre 2021 in Atalanta-Roma 1-4, diciottesima giornata di A. E, complessivamente, i 7 gol stagionali che ora ha messo insieme al 15 marzo, lo scorso anno li collezionò già il 25 novembre in occasione di Roma-Zorya di Conference League.

Proprio di questi tempi un anno fa il centravanti britannico viveva uno dei suoi momenti migliori: il gol al Vitesse all'ultimo minuto che regalo i quarti di finale di Conference alla Roma, e la doppietta nel derby del 20 marzo. Quel giorno i giallorossi asfaltarono la squadra di Sarri e Tammy sembrava inarrestabile. Ora proprio nella settimana con la Roma impegnata in Europa e nel derby, Abraham deve rispondere presente per dare un segnale importante a sé stesso e a Mourinho, visto che nelle ultime settimane (prima dell'infortunio alla mano) si è visto un Belotti in grande spolvero.

Tra l'altro, proprio nella Capitale l'attaccante, assieme alla sua compagna Leah, ha dato alla luce il primogenito Amari, nato il 3 marzo. Una gioia immensa per il venticinquenne giallorosso, dopo tante voci attorno alla sua situazione sentimentale. Da quel giorno Tammy ha messo insieme una settantina di minuti in campo, e già domani avrà l'occasione di tornare protagonista.