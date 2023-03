Uefa-Eca: joint venture sui diritti tv con vista Corte

L’Eca l'associazione dei club europei) si è ritrovata a Milano, con l’Inter nelle vesti di padrona di casa. Molti i temi all'ordine del giorno: dal nuovo format del Mondiale per Club (che verrà discusso a breve con la Fifa), alla volontà di coinvolgere un sempre maggior numero di squadre: «l'intenzione è quella di allargare la member-ship dell'Eca - ha spiegato l'a.d. Corporate dell'Inter Alessandro Antonello, unico rappresentante italiano nel board dopo l'uscita di Andrea Agnelli -. L’Eca è l'unica vera organizzazione che rappresenta gli interessi dei club nel calcio mondiale, ci sono circa 80 club che hanno aderito a questa membership tra cui anche diversi club italiani (al momento Milan, Inter, Napoli, Fiorentina, Roma, Atalanta, Lazio, Sampdoria e Udinese), con 47 nazioni rappresentate. La volontà è quella di avere un'associazione dei club europea più allargata possibile, più democratica, inclusiva e dal punto di vista della diversity allargata ai club che hanno sole squadre femminili. Quindi questa è l'evoluzione che il calcio europeo sta prendendo». […] «L'Eca gioca un ruolo primario nel supportare la Uefa per l'ottimizzazione dei ricavi dei diritti televisivi in ambito europeo - ha spiegato Antonello - e l'obiettivo è molto sfidante: si parla di 4,6-4,8miliardi per il prossimo ciclo, significativamente superiore al ciclo corrente a dimostrazione che il calcio europeo desta molto interesse, e molti sponsor vogliono raggiungere questa industry. Il prodotto calcio europeo è chiaramente al top mondiale tra i prodotti di entertainment sportivo. In questa occasione era importante anche per l'Italia ospitare un evento di questa importanza, discutere di temi strategici per il calcio europeo dei prossimi anni e anche per il calcio italiano. Se la Superlega è morta e sepolta? Superlega e A22 devono attendere la sentenza che verrà ernessa dalla Commissione Europea» - ha tagliato corto Antonello -, Solo a quel punto si potrà capire il futuro di questa entità giuridica.

(tuttosport)