Tutti d'accordo sul negare la trasferta

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Nella Capitale continua a tenere banco il dibattito legato al caso della trasferta dei tifosi del Feyenoord per la gara di ritorno dei quarti di Europa League del prossimo 20 aprile. La preoccupazione espressa dal Viminale due giorni fa ha raggiunto anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che, a margine della conferenza stampa di Special Olympics, non sembra avere dubbi: «Ho piena fiducia nei confronti del Ministro dell'Intero Piantedosi e la sua squadra. Sarà lui a valutare, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell'esperienza e di quello che sta succedendo un po' in tutta Europa». Abodi fa infatti riferimento ai precedenti dello scorso 15 marzo a Napoli, con i tifosi del Francoforte che hanno devastato il centro in occasione della sfida di ritorno di Champions League.

Gli stessi scontri sono stati usati come esempio anche da Achille Serra, ex Prefetto di Roma, ai microfoni di Rete Sport: «Penso che le istituzioni vadano ascoltate, se fossero state ascoltate prima della partita di Napoli, non sarebbe accaduto ciò che è successo. Che ci sia tensione tra le tifoserie di Roma e Feyenoord è evidente - ha poi continuato - e sono altrettanto evidenti le devastazioni del 2015, è giusto che gli olandesi violenti rimangano a casa, anche se il divieto di andare allo stadio lascia il tempo che trova».

L'ex Prefetto è poi tornato sulla decisione della UEFA, che vorrebbe far giocare la partita con entrambe le tifoserie sugli spalti: «Le istituzioni calcistiche devono lasciare alle forze dell'ordine la gestione dell'ordine pubblico, la trasferta va vietata è la soluzione migliore».

Non dovrebbero inoltre esserci problemi nel caso arrivasse il veto dal Viminale: «I tifosi - ha affermato Serra - sarebbero bloccati già in Olanda qualora dovessero partire con l'obiettivo di creare dei problemi nella nostra città, anche perché le loro forze dell'ordine conoscono perfettamente i nominativi dei facinorosi e verrebbero fermati a prescindere. Ovviamente il divieto generalizzato è sbagliato, è giusto che vengano le famiglie e gli olandesi per bene, mentre dovrebbero rimanere a casa quelli violenti. Credo che lo stesso tipo di procedimento avverrà anche al contrario, con i tifosi romanisti».

Sulla possibile decisione del Viminale si è espresso anche Gasparri, senatore di Forza Italia: «La scelta di vietare la trasferta ai supporter del Feyenoord è opportuna e tempestiva, vista la loro indole. Il calcio deve mettere al bando questo tipo di persone».