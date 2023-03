Tutta colpa di Spalletti

[...] In silenzio stiamo noi. Anche noi del derby vero. La Roma ha optato per la bocca Serra(ta) dopo la conferma della pilatesca squalifica di Mourinho. Mentre da mesi Sarri parla quasi esclusivamente alla vigilia delle coppe che non gradisce, liberando la fantasia dei cronisti. Giovedì scorso si è tolto il peso e ora ritrova la settimana che gradisce di più: se riuscirà a recuperare Immobile in buone condizioni, la Lazio diventerà un fastidio enorme per chi punta al posto Champions.

Questo Lazio-Roma è un Neuroderby a tutti gli effetti per tutto quello che l'ha preceduto e per ciò che produrrà. Mou e Sarri hanno un solo obiettivo: vincerlo. Non importa come. Il bel gioco, le pippe mentali non hanno cittadinanza all'Olimpico il giorno della partita che conta di più. [...]

(Ivan Zazzaroni - Corsport)