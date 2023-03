Tra Roma e Juve sfida Champions con allenatori da 39 "tituli"

Se vincere è l'unica cosa che conta, José Mourinho e Massimiliano Allegri sono gli allenatori che più hanno onorato il comandamento tramandato da Giampiero Boniperti. Trentanove titoli in due, 26 per lo Special One, 13 per l'attuale tecnico della Juventus. La differenza sta anche nei titoli europei, vinti solamente dal portoghese. Mourinho e Allegri sono considerati i profeti del risultatismo e condividono l'utilizzo della difesa a tre. Per entrambi vale il principio della prima mossa, da lasciare agli altri. Stasera quindi dobbiamo aspettarci un gioco di sguardi e attese, con l'obiettivo di sfruttare le ripartenze senza tanti giri di pallone.

(gasport)