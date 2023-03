Totti sfratta Ilary: non c’è più campo

Un silenzio assordante, fino a martedì, quando Francesco e Ilary si rivedranno in tribunale e inizierà ufficialmente la causa di separazione. È tutto fermo e il silenzio è calato da almeno un mese, quando gli avvocati, Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per la Blasi, hanno capito che non c’era altra strada se non quella di andare davanti al giudice. Questo per quanto riguarda la separazione, mentre la questione Rolex-borse è ancora congelata e sarà affrontata dopo il 14. [...] Ma c’è un altro filone che rende più aspro il contenzioso tra Francesco e Ilary e riguarda lo sfratto del centro sportivo della Longarina, fissato per la fine del mese. Lo hanno dovuto intimare i legali di Totti, considerato che i parenti della Blasi hanno una persona di riferimento che non ha ancora lasciato il centro sportivo. [...] Ora il centro sportivo la Longarina va rilanciato e Francesco è intenzionato a farlo e ha nuove idee per il futuro.

(corsport)