Totti: “Roma, Mou è la chiave che potrà aprire un portone”

L’ex capitano giallorosso è da sempre un estimatore di Mou e ieri, a margine di un torneo di padel benefico (è stato donato un defibrillatore alla scuola elementare di Santa Marinella) che lo ha visto protagonista insieme al c.t. della Nazionale Roberto Mancini, Luigi Di Biagio e Vincent Candela, ha detto la sua sulla stagione romanista. ”È ai quarti di Europa League, e quinto e può arrivare in zona Champions, che è il grande obiettivo della stagione. Le critiche riguardo al suo gioco troppo difensivo? Quando c’era Zeman si diceva che era troppo offensivo, nel calcio come fai fai, sbagli sempre. L’importante sono sempre i risultati, poi giocare bene o male è un problema secondario”. (...) La Roma segna poco, Abraham e Belotti sono in grande difficoltà e per il prossimo anno si parla di Retegui, l’uomo del momento in Nazionale che Totti aveva scoperto e segnalato a Trigoria già qualche anno fa. “Non so perché Abraham e Belotti stiano segnando poco, hanno ancora dieci partite per recuperare. Per quanto riguarda Retegui, l’avevo visto in alcuni video, mi aveva impressionato sotto il profilo fisico e mentale, era voglioso. Non l’ho segnalato io a Mancini e purtroppo non è più un nostro assistito: sono contento per lui, è un bravo ragazzo, ha un buon futuro davanti a sé e se lo merita”. (...)

(corsera)