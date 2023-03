Totti, dopo Pasqua fissate tre udienze

Nell'agenda di Francesco Totti presto saranno fissate la date delle prossime udienze per la separazione e per gli orologi e le borse. Entrambe le cause sono in riserva e nei prossimi giorni si conosceranno le date, che saranno note tra la fine del mese e dopo Pasqua. Probabile che si arrivi a metà aprile. Tempi plù lunghi invece per lo sfratto del centro sportivo della Longarina: si andrà a finire tra fine aprile e metà maggio. […] Per i figli, non si riesce a trovare un accordo neppure davanti al gludice, dovrà passare ancora molto tempo prima che questa triste vicenda arrivi alla conclusione.

(corsport)