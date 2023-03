Totti-Blasi, nessun accordo. Verso lo scontro in tribunale

Game over, partita finita. Sono scaduti pure i minuti di recupero. Ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi l’accordo di divorzio non si trova. Anzi, non si cerca nemmeno più. Dopo mesi di laboriose e certosine trattative cominciate ad agosto — smussa qui, correggi lì, taglia di là — gli avvocati Antonio Conte (per lui) e Alessandro Simeone (per lei) non si parlano manco più. (...) Intanto incombe la scadenza del 14 marzo, data della prima udienza per la giudiziale, e al momento nessuno ha chiesto il rinvio. I due grandi ex dovranno presentarsi in tribunale e mettere in conto due anni di battaglia, se tutto va bene. Restano aperti tutti i fronti. La questione economica, con un patrimonio complesso da spartire. (...) L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli. Invece Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale. L’affidamento dei figli: se è scontato che la piccola Isabel (6 anni) starà con la mamma, non lo è altrettanto per Cristian e Chanel (uno di 17 e mezzo, l’altra di quasi 16) che potrebbero decidere diversamente. (...) La contesa borsette contro Rolex è la madre di tutti i loro bisticci coniugali. Lunedì 6 marzo, al massimo martedì 7, potrebbe esserci la quarta udienza davanti al giudice Francesco Frettoni, che dovrà decidere se e quanti testimoni ascoltare, considerando che ciascuno ne ha elencati una dozzina. (...)

(corsera)