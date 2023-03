Tornano Mancini, Cristante e Belotti

IL TEMPO (L. PES) - Ancora una volta sul più bello la Roma si ferma, e stavolta lo fa davanti al suo pubblico, come non accadeva in campionato dal derby perso con la Lazio il 6 novembre. La sconfitta contro il Sassuolo non apre al meglio la settimana chiave per i giallorossi, prima dell'ultima sosta stagionale per le nazionali. Il viaggio in Spagna a San Sebastian e la stracittadina di ritorno domenica alle 18 in casa della Lazio gli appuntamenti che attendono la squadra di Mourinho.

Servono testa e un ultimo sforzo fisico per centrare i quarti di Europa League e per portare a casa punti importanti nella corsa Champions (ancora apertissima), con la motivazione in più di vendicare il derby d'andata. La squadra tornerà ad allenarsi stamattina alle 11 a Trigoria per cominciare a preparare il match contro la Real Sociedad. Partenza prevista mercoledì pomeriggio per il nord della penisola iberica, dove in serata parlerà anche Mourinho accompagnato da un calciatore, sospendendo il silenzio stampa che in campionato andrà avanti anche contro la Lazio, dove il tecnico sarà ancora squalificato. La trasferta spagnola (gara giovedì alle 21) terminerà venerdì mattina, quando i giallorossi torneranno in Italia a poco più di quarantotto ore dalla delicatissima sfida ai biancocelesti di Sarri.

Le scelte obbligate di ieri, salvo la panchina per Mancini diffidato e un tempo di riposo concesso a Dybala, entrato nella ripresa per provare a ribaltare le sorti di un pomeriggio da dimenticare, derivano dalle numerose assenze accumulate negli ultimi giorni tra infermeria e squalifiche. In Spagna dovrebbe rivedersi Belotti, che dopo l'operazione alle dita della mano destra di sabato tra oggi e domani potrà togliere il tutore e rimettersi a disposizione di Mou. Da valutare le condizioni fisiche di Solbakken (fuori dalla lista Uefa) e Llorente, entrambi alle prese con fastidi muscolari.

Lo spagnolo si è fermato nel match d'andata con la Real, ma a Trigoria sperano di recuperarlo già per il ritorno a San Sebastian, visto il pomeriggio horror di Kumbulla. Da capire anche le condizioni di Pellegrini, che dopo la ferita rimediata alla testa e i punti di sutura si sottoporrà a ulteriori controlli stamattina per capire quando potrà tornare ad allenarsi col caschetto protettivo: mercoledì il giorno decisivo per capire se potrà andare in Spagna. Mourinho, in compenso, ritroverà Cristante dopo la squalifica.