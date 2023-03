Talismano Dybala: nelle stracittadine non ha mai perso

Rimasta nello scrigno, la Joya è nuovamente pronta a brillare. La partita è quella più attesa in città, il derby, che all'andata non lo vide protagonista dopo la lesione al retto femorale rimediata il 9 ottobre contro il Lecce. A tutti gli effetti, quindi, quello di domani sarà il debutto di Dybala nella stracittadina. Paulo ci arriva portando in dote un record niente male. L'argentino, infatti, nella sua esperienza italiana non ha mai perso un derby. Sia a Palermo che con la Juventus. (...) Dybala vuole continuare la magia personale che lo accompagna nelle stracittadine e regalarsi una rete contro i biancocelesti, squadra che tolto l'Udinese (al quale ha segnato 12 reti) è la sua vittima preferita in serie A. Sono ben 11 i gol segnati alla Lazio. (...) Con la difesa che ha toccato quota 9 clean sheet nelle 17 gare del 2023, l’importante sarà non prendere gol. Poi, davanti, ci penserà lui, la Luce. Che giochi falso nueve (la tentazione della vigilia) o come al solito partendo alle spalle del centravanti poco cambia. (...)

(Il Messaggero)