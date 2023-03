Tafferugli all’Olimpico, assalto degli hooligan

La tensione intorno all’anello dello stadio Olimpico è stata altissima per tutta la giornata di ieri in vista del derby. Durante l’afflusso di tifosi all’altezza del Ponte della Musica, i sostenitori della Lazio insieme con alcuni tifosi del West Ham hanno rischiato di venire in contatto con i romanisti. Pericolo sventato dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Nei pressi del varco d’accesso in piazzale Lauro de Bosis un gruppo di ultrà romanisti vicino al Bar River ha lanciato oggetti, bottiglie vuote e decine di petardi contro gli agenti. Le forze di polizia in assetto antisommossa hanno cercato di interporsi fra romanisti, ma sono stati colpiti e un agente ferito è stato trasportato in ospedale. [...]

Tra gli ultras stranieri, vicini alla Lazio, ieri c’erano anche presenze da Sofia (Levski) e da Madrid (Real). Per i giallorossi invece sono arrivati da Zagabria (Dinamo) e dall’Atletico di Madrid.

(Il Messaggero)