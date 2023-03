Tac negativa e caschetto per Pellegrini. Lo Special recupera il suo capitano

Lorenzo Pellegrini ha ricevuto il via libera dei medici e giovedì potrà giocare l'ottavo di ritorno di Europa League in Spagna contro la Real Sociedad. Il capitano romanista ha subito una forte contusione in testa durante la gara d'andata a seguito di unp scontro con Zubeldia e sono stati necessari 30 punti di sutura sulla fronte per richiudere il taglio. […] Contro il Sassuolo Mourinho ha provato a correre ai ripari prima con Bove e poi con Camara, ma i risultati sono stati discutibili. La qualità di Pellegrini può fare la differenza. nonostante il momento che sta attraversando non sia uno dei migliori in carriera. […] Ieri a Trigoria la squadra ha ripreso ad allenarsi: Belotti sta provando a recuperare per domenica e potrebbe farcela indossando un tutore sulla mano destra operata. In dubbio Solbakken e sicuramente fuori Llorente, entrambi vittime di infortuni muscolari.

(Il Messaggero)