Stop trasferte con il Feyenoord in Europa League

Mentre la Roma celebra il nuovo sold out, che è già ufficiale per la partita di ritorno, in Olanda danno per scontato il doppio divieto alle trasferte, tanto per gli italiani quanto per gli olandesi. Dunque si sta profilando lo scenario più necessariamente desolante: a Rotterdam il 13 aprile lo stadio De Kuip sarà interamente riservato ai tifosi del Feyenoord, una settimana dopo invece l'Olimpico sarà tutto romanista. I contatti tra le forze di polizia sembrano convergere verso questa soluzione. (...) . Per quanto riguarda l'Italia una decisione spetterà al ministro Piantedosi che a settembre, quando era prefetto di Roma, già impedì la trasferta ai tifosi del Feyenoord che affrontava la Lazio.

(corsport)