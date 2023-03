Nuovo assalto del Bologna a Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez, ma niente fumata bianca: lo stallo persiste. Il nodo del contendere su cui le parti non trovano un accordo è la clausola rescissoria. La giornata di ieri ha fatto registrare nuovi contatti con l'agente del centrocampista argentino. […] Per entrambi ci sono rumors di mercato che riguardano Milan, Inter, Roma e Lazio, oltre che l'estero. Non ancora offerte concrete.

(Il Resto del Carlino Sport)