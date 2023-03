Stadio militarizzato, alta tensione. Scontri evitati e un poliziotto ferito

Uno stadio militarizzato per impedire ogni possibile scontro tra le tifoserie in occasione del derby, giocato ieri all'Olimpico. Massima allerta e decine di camionette e poliziotti in tenuta antisommossa, ma il bilancio degli incidenti a fine serata è pressoché nullo. Ci sono stati solo venti minuti di tensione: un veloce lancio di bottiglie e petardi, che hanno ferito un poliziotto. Verso le 15, all'altezza del bar River, luogo di incontro dei tifosi giallorossi, si sono registrati gli unici incidenti in occasione del passaggio di alcuni tifosi laziali, ma i poliziotti in tenuta antisommossa hanno evitato il contatto. Da lì un lancio di bottiglie, ma quando la situazione sembrava potesse degenerare gli stessi capi ultrà della Roma hanno evitato ogni possibile incidente: "Fermatevi che hanno le fotografie di tutti".

Per controllare l'area ieri sono stati impiegati circa mille agenti che hanno presidiato i luoghi caldi: da Ponte Milvio a piazza Mancini e il bar River sul lungotevere. Proprio sul lungotevere è stata creata una zona cuscinetto con più di dieci camionette della polizia per evitare il contatto con i tifosi della Lazio provenienti da Ponte Milvio. [...]

(La Repubblica)