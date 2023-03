Stadio della Roma, Pietralata dice sì "Ma il Comune deve coinvolgerci"

Il primo sì al pubblico interesse alla costruzione dello Stadio del la Roma a Pietralata arriva dal Consiglio del IV Municipio Tiburtino che, ieri, con una serie di osservazioni e richieste, ha dato il proprio assenso con plauso dell'assessore all'Urbanistica della Giunta Gualtieri, Maurizio Veloccia. A votare a favore in 16 (Pd e centrosinistra), 2 i voti contrari (M5S) e 7 gli astenuti (Fdi eLega). […] I veri nodi - per altro già identificati dal Campidoglio nelle prescrizioni consegnate alla As Roma - rimangono il traffico e il Pertini. «Abbiamo chiesto che venga ricalcolato e subordinato a una verifica preliminare di sostenibilità il numero dei parcheggi pubblici previsti, individuando una quota esterna all'area con una locazione radiale che favorisca la multi-modalità con i nodi di scambio ferro-gomma e i percorsi ciclopedonali previsti ed esistenti. Chiediamo poi di realizzare un ulteriore ingresso sul lato Nord dell'ospedale Sandro Pertini e di aumentare la percentuale di afflusso tramite il trasporto pubblico locale», ha spiegato Adriano Brescia, presidente della commissione Assetto del territorio. In pratica, il Municipio non vuole che aumentino i posti auto nell'area dello Stadio ma che aumentino a ridosso della stessa: ad esempio a Ponte Mammolo dove già oggi c'è un parcheggio da oltre 1500 posti auto, in modo da non aumentare il numero delle vetture nell'area dell'impianto. Altro tema, la manutenzione delle future aree verdi che la Roma costruirà per la città (il parco

Stadio e il parco con gli impianti sportivi per il territorio) che, come ha detto il presidente della Commissione Ambiente, Gianluigi Bardini, «siano a carico del proponente per tutta la durata della convenzione». Ma anche questo è un tema che sarà oggetto delle trattative future fra Comune e As Roma. […]

(Il Messaggero)