Spinazzola, ieri 30 anni e rinnovo in arrivo

Ha festeggiato i suoi 30 anni in ritiro con la Nazionale, Leonardo Spinazzola, ma non sono mancate le dimostrazioni d’affetto da parte dei suoi compagni di squadra in giallorosso. In particolare quella di Gianluca Mancini, che ha postato su Instagram una serie di foto insieme al terzino. [...] Spinazzola dopo un avvio di stagione complicato e qualche problema fisico di troppo, si è ripreso la titolarità nella Roma e in azzurro. Nelle prossime settimane si comincerà a parlare del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. L’obiettivo è evitare un nuovo caso Zaniolo. [...]

(corsera)