Spettacolo all'Olimpico: Syria canta l'inno laziale

Ecco il derby, e l'Olimpico è pronto per vestirsi a festa con oltre 60mila spettatori. Settori più caldi esauriti ormai da tempo, con qualche biglietto sparso tra Tevere e Monte Mario ancora libero. Se non ci sarà il sold out poco ci mancherà. Sarri contro Mou, in una sfida che dovrà avere un solo vincitore.

Dalle 16 largo alle performance musicali con la band Rumba de Mar, seguita dal violino di Andrea Casta, dalla chitarra di Jacopo Mastrangelo e dalla voce di Luisa Costa. Sarà poi la cantante Syria a intonare l'inno biancoceleste. Prima del fischio d'inizio e durante l'intervallo, la società premierà i tifosi della Tevere con quattro macchine "spara-gadget" con ricaduta dolce, mentre il volo di Olympia sarà accompagnato dal falconiere Juan Bernabé e un bambino della casa famiglia So.Spe.

