Spagnoli battuti 2-0, quarti più vicini Mou: «Vinto con il sacrificio di tutti»

LEGGO (F. BALZANI) - Un'altra notte Special, un'altra gara senza errori. Di squadra, con cuore ma pure con testa. Cresce la Roma di Mourinho che sconfigge 2-0 la Real Sociedad, che fino a ieri non aveva mai subito gol in trasferta in Europa. Lo fa col piglio della grande trovando il gol in apertura con El Shaarawy e in chiusura con Kumbulla gestendo il resto della partita subendo appena un tiro nello specchio della porta (il palo di Kubo) e trovando pure l'incrocio con Belotti. Sul finale, come detto, è arrivata la ciliegina di Kumbulla. Una piccola favola quella dell'albanese escluso all'inizio dopo i brutti errori con la Cremonese. Una rete pesantissima dedicata alla moglie incinta che permette alla Roma di vedere al ritorno di San Sebastian tra una settimana con ottimismo. In casa i giallorossi hanno ottenuto 7 clean sheet su 8 gare nel 2023. Davanti Dybala e Abraham si sono messi al servizio della squadra innescando l'azione che ha portato alla rete del vantaggio in un Olimpico da brividi. «Il nostro merito è stata la nostra empatia. Bisogna avere una grande mentalità quando non hai la palla. Abbiamo la partita controllato senza avere il pallone. Questa è una squadra che sa sacrificarsi, da Rui Patricio a Dybala». E ora i quarti? «Lo dirò dopo il ritorno. Il risultato è buono solo se non perdiamo 3-0 o 2-0. E' una settimana pericolosa perché si accumula la stanchezza. Giocare contro la Lazio o contro il Milan è lo stesso. Questa città è pericolosa in questo senso. Sarà difficile a San Sebastian ma non dobbiamo pensare al derby». E oggi Mou si prepara a un'altra vittoria. Alle 14,30, infatti, la Corte d'Appello si pronuncerà sul caso Serra. Si va verso l'annullamento della squalifica per lo Special One.