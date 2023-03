Smalling vicino alla conferma. Belotti ed ElSha da valutare

Oltre a Matic, nella Roma si sta lavorando anche sulle altre conferme. Il primo è Smalling, che ha già maturato le condizioni per il prolungamento, il club ha offerto all’inglese un contratto biennale e cifre un po’ più basse rispetto all’ingaggio attuale. Il difensore ci sta pensando, ma le sensazioni sono positive.[...] In scadenza c’è anche El Shaarawy, che vorrebbe restare. Il gradimento c’è, ma anche lui dovrebbe tagliarsi un ingaggio che è di oltre 3,5 milioni. [...] Anche Belotti avrebbe clausole che gli permettono il rinnovo al 2025, ma per ora non sono stati centrate.

(gasport)