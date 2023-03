Smalling non firma: Roma in ansia

[…] La situazione è abbastanza chiara: il contratto è in scadenza e può essere rinnovato per una stagione unilateralmente da Smalling alle stesse cifre attuali (parliamo di quasi 4 milioni compresi i bonus facili). Ma da quanto ormai Tiago Pinto ha compreso, questo diritto non sarà esercitato. Semplicemente perché Smalling ha chiesto di negoziare un nuovo accordo per firmare. E la Roma in parte è disposta ad assecondarne le pretese. […] Tiago Pinto è scottato dal caso Mkhitaryan, che lo scorso anno dal punto di vista formale e sostanziale era nella stessa situazione di Smalling. A parole sembrava disposto a rimanere alla Roma ma quando ha ricevuto la proposta dell'Inter, che gli dava più soldi e la vetrina della Champions League, ha salutato la squadra all'indomani della finale di Tirana. […] Smalling ha detto anche pubblicamente di voler rimanere. Ed è sincero. Dopo aver abbandonato a malincuore il Manchester United e la Premier League, ha messo radici nella sua villa sull'Appia Antica e si è integrato a meraviglia nella città. Ma da professionista sceglierà la soluzione più conveniente, dal momento che firmerà l'ultimo contratto della carriera. E' lo stesso dubbio che ha un altro grande calciatore della Roma, Nemanja Matic, che potrebbe rinnovare in automatico il suo accordo annuale ma vuole prima capire i programmi della Roma e, soprattutto, di Mourinho. L'eventuale qualificazione in Champions League può essere un motivo in più per continuare ma non è un elemento decisivo.

(corsport)