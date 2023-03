Si discute il ricorso di Mou: possibile uno sconto

Sarà discusso oggi il ricorso della Roma contro la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo a José Mourinho, dopo l’espulsione nel match contro la Cremonese e la lite furibonda col quarto uomo Serra. [...] La Corte sportiva d’appello dovrà decidere se accogliere (totalmente o parzialmente) o rigettare l’istanza dei giallorossi, che puntano ad avere il portoghese in panchina nel match di domani all’Olimpico contro la Juventus. I precedenti, in casi simili, hanno spesso portato alla riduzione della pena, non alla cancellazione. [...]

(corsera)