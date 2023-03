Sette gol da Mancini & Co. Se la difesa è il miglior attacco

Roma-Juventus è stata un capolavoro tattico o uno scempio calcistico? La sfida di domenica sera all'Olimpico è stata il posticipo della 25esima giornata di Serie A conclusa con i tre punti per la squadra di José Mourinho. In che modo? Quello migliore secondo il suo allenatore, «che ci consente di nascondere i nostri difetti, esaltando le nostre qualità». Che oggi hanno un solo nome: difesa. Un terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez che sta diventando la vera arma in più della Roma. La difesa giallorossa determina le partite, tanto in fase di contenimento quanto in termini di pericolosità offensiva.

Il gol di Mancini di domenica scorsa è il suo primo stagionale. «Mancini è in buon momento fisicamente e tecnicamente, in grande evoluzione ed è tranquillo», parola di Mou. Miglioramenti evidenti figli di un'analisi tecnica fatta quest'estate dal ragazzo. «L'anno scorso ho chiuso la stagione con 14 cartellini gialli e 1 rosso. Troppi. Per questo sto lavorando molto su me stesso». L'ammissione era arrivata qualche settimana fa in conferenza stampa, ma i numeri di quest'anno sono lì a confermarlo. 25 partite in Serie A e solo 4 gialli. Un lavoro fuori dal campo fatto di sedute specifiche con lo staff di Mourinho per analizzare le singole prestazioni e completato dai compiti a casa. Mancini riguarda spesso le partite per capire dove migliorare, soprattutto nell'atteggiamento in campo perché «lo scorso anno prendevo tante ammonizioni stupide. Ho detto basta».

Ma per i difensori giallorossi quest'anno segnare è diventato un vizio "di famiglia". Se sommati sono 7 i gol stagionali, con Smalling e Ibanez a quota 3 e il difensore italiano a 1. L'inedito destro da fuori area del match contro la Juventus è stato fondamentale per la vittoria ma è già la settima volta che la Roma si è affidata ai suoi colossi per decidere le partite portando a casa sempre il risultato. Sei vittorie e un pareggio. E il gol di Mancini ha sfatato un altro mito della letteratura giallorossa: la Roma non tira mai da fuori. E anche qui ci sono i numeri a confutare tesi ideologiche più che statistiche. La Roma è seconda in Serie A per gol realizzati da fuori area. Con quello di domenica diventano 7 le reti stagionali.

Attacco ma pure difesa. Con 21 gol subiti la Roma è la terza miglior difesa del campionato. Contro la Juventus è arrivato quinto successo consecutivo con clean sheet allegato. In campionato i gol subiti in casa sono appena 5 in 12 partite. Nei top 5 campionati europei solo il Barcellona è riuscito a fare meglio. Giovedì arriva la Real Sociedad. Una squadra formato trasferta sia in campionato che in Europa League.

(La Repubblica)