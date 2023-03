Serra in campo aspettando Chinè

Vedere Marco Serra, l'arbitro che litigò con Mourinho un mese fa in Cremonese-Roma (28 febbraio), in campo domani in Venezia-Como fa strano. Molto. Perché il suo comportamento ha finito per nuocere all'intera categoria arbitrale, perché rivolgersi ad un allenatore con l'atteggiamento di sufficienza (mani in tasca) proferendo parole che sono chiare a tutti tranne a lui («Gli ho detto: vai nell'area», la ricostruzione di Serra, difforme e molto da quello che si vede nelle immagini e che Le Iene hanno ricostruito, con l'aiuto di un esperto di lettura del labiale, in «Vai a casa») non è uno spot del quale andare fieri.

Tutto al di là di quello che deciderà il Procuratore federale Chinè, che ha ascoltato una seconda volta l'arbitro di Torino e che sarebbe in procinto di decidere se deferire Serra oppure archiviare (tesi che sembra prendere corpo in queste ultime ore).

Serra rischia di finire quest'anno la sua avventura alla CAN, l'episodio con Mourinho sarebbe solo un contorno. Le sue prestazioni non sarebbero ritenute all'altezza, c'è anche il precedente di Milan-Spezia del 2022, si salvò per sollevamento popolare, adesso questa nuova, pesante caduta, soprattutto di stile. Dalla C arriveranno in cinque, andranno a casa in otto. Lui rischia.

