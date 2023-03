Serena: "La partita di Vlahovic con la Roma? I tre centrali giallorossi sono ossi duri fisicamente attrezzati"

TUTTOSPORT - Intervistato dal quotidiano torinese, Aldo Serena, ex giocatore della Juventus, ha detto la sua sulla partita giocata da Dusan Vlahovic nell'ultimo turno contro la Roma, nel quale i bianconeri sono stati sconfitti per 1-0. Queste le sue parole.

AIdo Serena, condivide giudizi negativi sulla prestazione di Vlahovic contro la Roma?

«Va detto che i tre centrali giallorossi, Mancini, Smalling e Ibanez, sono tre ossi duri fisicamente attrezzati, però Dusan avrebbe potuto giocarsela un po' di più, invece mi è parso rassegnato: doveva essere più tenace e battagliero, a maggior ragione con un Kostic in giornata di grazia».

L'esterno bianconero ha fatto un partitone...

«Ha messo alle corde Zalewski e servito palloni tagliati al punto giusto secondo me, anche se i centrali sono posizionati bene, l'attaccante deve seguire l'istinto e muoversi in anticipo, intuire quello che può essere... Vlahovic e Kostic si conoscono da tempo, non solo alla Juve ma anche in Nazionale: dopo tanti allenamenti insieme l'attaccante deve sapere, a seconda di come si muove Kostic, dove metterà la palla e quindi scegliere se andare in anticipo oppure staccarsi dal difensore per impattare. Invece Vlahovic ha scelto di giocarsela aspettando il cross da fermo: così diventa difficile superare gli avversari».

[...]