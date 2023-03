Senza Smalling la difesa balla: per giugno piace Söyüncü

Nelle 5 partite in cui Smalling non è partito titolare, la Roma ne ha perse due (entrambe con la Cremonese) e vinte tre (Helsinki, Monza e Genoa). L’inglese è il perno del reparto arretrato e se manca, Kumbulla, Mancini e soprattutto Ibanez perdono un di riferimento. [...] Un giocatore di cui non si può fare a meno. Il contratto è in scadenza a giugno 2023, la firma ancora non è arrivata nonostante la proposta di rinnovo per altri due anni a 5 milioni totali. Per questo Pinto ha preso contatti per il turco Söyüncü. In Spagna scrivono che il turco, libero a giugno, abbia firmato un pre-contratto con l’Atletico Madrid. In realtà esiste margine per inserirsi. E il gm ci sta provando.

(Il Messaggero)