Senza Nuytinck Stankovic cerca idee per fermare la Roma

Dejan Stankovic deve scegliere questa settimana come sostituire Bram Nuytinck e probabilmente si porterà dietro il dubbio fino alla vigilia. E la prima volta dopo il suo arrivo a Genova che il difensore centrale olandese non è disponibile ed il tecnico ha diverse alternative per affrontare il 3-4-2-1 della Roma, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato e quindi particolarmente vogliosa di riscatto.

Stando ai precedenti, la soluzione più scontata sarebbe l'arretramento di Zanoli a destra, con Gunter al centro del pacchetto arretrato, e Leris a destra a solcare la fascia e contrastare le avanzate di Spinazzola, uno degli elementi più pericolosi della compagine capitolina. […] Stankovic potrebbe anche ricorrere a Murillo dal primo minuto per sostituire Nuytinck senza altri spostamenti. Appare la soluzione più semplice. Il colombiano ha messo alle spalle i suoi problemi fisici, ma nei pochi minuti contro il Verona non è stato esente da errori. Ha causato, ad esempio, il corner da cui è scaturita la rete di Faraoni con un errore puerile e trasmette alla squadra una costante sensazione d'insicurezza. La soluzione a sorpresa potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di Marios Oikonomou, arrivato dopo la fine del mercato di gennaio. […]

(La Repubblica)