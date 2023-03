Sentenza Mou, perché in parte è ingiusta

Il reclamo di Mourinho e della Roma è stato respinto: confermata la squalifica per due turni inflitta dal giudice sportivo al tecnico portoghese, che a questo punto salterà le sfide con Sassuolo e Lazio. Ma non è tutto giusto. [...] Quando il giudizio è stato sospeso, a Mourinho doveva essere comunque addebitata una delle due giornate di sospensione perché conseguenza matematica del cartellino rosso. In un secondo momento, cioè ieri, doveva essere completato l'accertamento e deciso sul secondo turno. Così Mou sarebbe rimasto fuori da Roma-Juve e Roma-Sassuolo, tornando per il derby.

(Il Giornale)