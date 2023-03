Scontro tra i comitati sullo stadio della Roma

Di fatto, un derby: l'audizione dei comitati per il sì e per il no allo stadio della Roma di Pietralata in Commissione congiunta Sport e Urbanistica, si è concluso con un nulla di fatto amministrativo (ancora niente parere) e con i due "poli" a scontrarsi. […] Per il no, il timore è quello di avere una concentrazione di infrastrutture che manderà in tilt tutto. Per il sì, invece, lo Stadio è un'opportunità di far uscire un'area depressa dal degrado e i problemi sono risolvibili. [...]

(Il Messaggero)