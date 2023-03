Sarri, stoccata a José: "La squalifica sospesa? Premio alla carriera..."

Trionfo per 4-2 alla prima giornata di Europa League con lo stesso avversario contro cui aveva trionfato la Roma in finale di Conference l'anno scorso: «Non sono d'accordo con Mourinho che il livello del torneo si sia abbassato». Nessuna polemica sulla provocazione del portoghese al riguardo. Piuttosto la frecciata arriva invece sulla squalifica interrotta per far sedere lo Special sulla panchina contro la Juve all'Olimpico. «Una' sospensione alla carriera», la definisce Sarri, quando gli si ricorda di aver subito un trattamento ben diverso la scorsa stagione quando rimase fuori due giornate per aver ripreso Saelemaekers che esultava dopo la vittoria rossonera in faccia alla Lazio: «E c'erano due referti diversi dell'arbitro».

(Il Messaggero)