Sarri-Mourinho senza sosta: il derby è lungo quattro giorno

Stavolta il derby di Roma si protrarrà davvero per quattro giorni, perché già da oggi - con gli impegni paralleli in Europa - Maurizio Sarri e José Mourinho cominceranno a muoversi in vista di domenica. E saranno gli stessi allenatori - anche se naturalmente deve partire il richiamo alla massima attenzione - a immaginarsi già all'Olimpico. Alla fine di un percorso praticamente in copia: le partite di stasera in trasferta, la nottata obbligatoriamente fuori casa, il rientro nella mattinata di domani, il ritiro da sabato per preparare la gara più attesa. Già, perché qui non si tratta di stabilire quali saranno le sfide più importanti: quelle di Coppa o quella di campionato? Tutte sono importanti, ma quella di domenica e sicuramente la più sentita, dal punto di vista emotivo e per i risvolti di classifica. Già, perché stavolta non sarà semplicemente un derby, ma anche un confronto tra due rivali per la zona Champions. […] Alla Roma potrebbe permettere di scavalcare la Lazio, alla Lazio di portare il vantaggio a cinque punti.

Ecco perché Mourinho e Sarri saranno concentrati sulle partite di stasera, ma con il cuore già a domenica. Perché il derby - anche per loro che si sono affrontati in Chelsea-Manchester United in Inghilterra è qualcosa di particolare. Tanto più se dura, come stavolta, addirittura quattro giorni.

