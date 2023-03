Sarri: "Io e Mourinho trattati in modo diverso"

Sfida all'AZ Alkmaar, frecciata alla Roma. Maurizio Sarri si muove su più tavoli. Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro gli olandesi, il tecnico, in conferenza stampa, ha indirizzato qualche pensiero anche a José Mourinho, che affronterà nel derby del prossimo 19 marzo.

L'allenatore toscano, infatti, l'anno scorso è stato squalificato per due giornate dopo un battibecco con il milanista Saelemaekers. Sarri, però, ieri ha voluto precisare che «sull'accaduto c'erano due referti diversi: uno dell'arbitro della partita e uno della Procura federale. E i fatti vennero riportati in maniera diversa. Evidentemente, uno dei due non era veritiero».

Per questo motivo Sarri ha commentato la presenza di José Mourinho in panchina contro la Juventus, dopo esser stato espulso a Cremona, affermando che «la sospensione della squalifica è un premio alla carriera». Il portoghese aveva provocato la reazione di Sarri sostenendo anche che il livello della Conference League in corso è inferiore rispetto a quella della passata stagione, vinta dai giallorossi: «Rispetto il suo pensiero, ma non lo condivido», ha precisato il laziale.

