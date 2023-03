Cé bisogno di scegliere. O almeno non è escluso che sia così, e già questa è una sconfitta.

Dopo il pareggio nell'anticipo di sabato contro il Bologna mister Maurizio Sarri è stato chiaro: «Devo essere onesto al cento per cento- ha detto -. Quella con l'Az Alkmaar è una partita che va vista in ottica della gara che ci sarà tre giorni dopo. E se devo fare una scelta, allora antepongo i derby». [...]

(corsera)